Dersim Katliamı’nı anlatan ‘Domane 38’ belgeseli Rûdaw TV ekranlarında olacak

Dersim Katliamına bizzat tanık olanların dilinden 1937-38’de yaşananların anlatıldığı “Domane 38” belgeseli 15 Kasım Pazartesi günü Rûdaw TV ve tüm sosyal medya platformlarında yayınlanacak. “Domane 38 ” gazeteci Ali Haydar Gözlü tarafından çekildi.

Çekimleri yaklaşık 6 ay süren belgeselin orijinali Kürtçe’nin Kirmançki lehçesinde. Kurmanci, Sorani lehçeleri ve Arapça altyazı ile sosyal medya platformlarından yayınlanacak belgeselde 15 tanık, yaşadıklarını anlatıyor.

Belgeseldeki tanıkların 37-38 sürecinde en küçüğü 6 yaşında en büyüğü ise 13 yaşındaydı. 37-38’e tanıklık eden son jenerasyonun kayıt altına alınması nedeniyle söz konusu çalışma önemli bir belge niteliği taşıyor.

Belgeselin müzikleri Metin Kemal Kahraman ve Ali İnanır’ın katkılarıyla yapıldı.

Arşiv desteğini geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Hasan Saltık’ın verdiği belgeselde, çeviri ise Kemal Yıldız tarafından yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI