Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla Ermeni Cemaatine başsağlığı diledi.
Mehmet Tosun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ermenileri Patriği Genel Sekreteri Başrahip Anuşyan‘ın vefat haberini teessürle öğrendim. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Ermeni Cemaatine başsağlığı dilerim.” ifadesini kullandı.
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-turkiye-ermenileri-patrikligi-genel-sekreteri-anusyan-icin-bassagligi-mesaji/2421442
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