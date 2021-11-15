CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’NDAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım 2021, Pazartesi, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile bir telefon görüşmesinde bulunarak, Müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı münasebetiyle Patrik Hazretleri’ne, ruhanilere ve Ermeni cemaatine başsağlığı dilediler.

Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Müteveffa Başrahip Tatul’un kardeşi Aren Anuşyan’ı da telefonla arayarak, Merhum Başrahibin hastalığı ve vefatıyla ilgili bilgi edindiler ve aile efradına başsağlığı dilediler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ali Arslan da Patrik Hazretleri’ni telefonla arayarak başsağlığı diledi. Taziye dileklerinin müteveffanın aile fertlerine de iletmesini Patrik Hazretleri’nden rica etti. Patrik Hazretleri Sayın Cumhurbaşkanı ve Danışmanı tarafından gösterilen yakın ilgi için teşekkür etti ve gösterilen duyarlılığın gerek Ermeni cemaati, gerekse aile efradı için teselli verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/