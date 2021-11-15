Başrahip Anuşyan’ın ardından: Narlıkapı’da başlayan bir hayat

14 Kasım Pazar günü hayatını kaybeden Başrahip Tatul Anuşyan, İstanbul Narlıkapı’da dünyaya gelmişti. Başrahip Anuşyan küçük yaşlardan itibaren gerek kilise gerekse de toplum hayatının içinde yer aldı.

Başrahip Tatul Anuşyan, 25 Temmuz 1966’da İstanbul Narlıkapı’da Aram ve Araks Avruz’un oğlu olarak dünyaya geldi. Kilisede mertebe almadan önceki ismi Aret’tir.

Taksim Surp Harutyun Kilisesi’nde vaftiz edildi. Bomonti Mıkhitaryan’ın ardından ortaokulu Feriköy Merametçiyan’da, liseyi Üsküdar Surp Haç Tıbrevank’ta okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Lise ve üniversite yılları boyunca Kınalı Gazturman Gayan Yetimhanesi’nde gözetmenlik yaptı, Feriköy Mezunlar Derneği’nin tiyatro bölümünde ve Surp Haç Mezunlar Derneği’nde faaliyet gösterdi.

1977’de Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’ne düzenli olarak devam etmeye başladı. Diyakon Setrak Davuthan, Diyakon Kirkor Hapelyan ve Rahip Şnork Muradyan’dan koro ve ilahi dersleri aldı. Ekim 1986’da Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi korosunda görev almaya başladı.

1988 yılında turizm sektöründe girdi ve bu sektörde idari görevler yürüttü. 1992 yılından itibaren kilisede dereceler almaya başladı.

Patrik Mesrob Mutafyan 2001 yılında kendisine “urar” (kuşak) takma yetkisi verdi. 2002’de Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Killisesi’ne “Gisasargavak” (Ast-Diyakon) olarak atandı. 2002’de Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde Vağarşag Seropyan ile birlikte “Sargavak” (Diyakon) derecesi aldı. 2003’te ise “Rahip” derecesi aldı ve aynı yılın yazında Kınalı Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin din görevlisi oldu. Aynı yılın sonbaharında, Lübnan’a giderek Kilikya Katolikosluğu’nun Zarehyan Ruhban Okulu’ndaki iki yıllık kursuna katıldı. Burada Ruhani Edebiyat, Ayin, İlahiyat, Kilise Tarihi ve Vaaz derslerini takiben 25 Haziran 2005’te mezun oldu.

2005-2006 yıllarında Zarehyan Ruhban Okulu’nda doktora tezi ile ilgili araştırmalar yaptı, öğretmenlik görevleri üstlendi, Ermeni Kilisesi Tarihi, Eski Ahit’e Giriş, Tefsir, Kutsal Yazılar, Hıristiyanlık ve Ermeni Tarihi dersleri verdi. 2006’dan itibaren Kınalı Kilisesi’nin yanısıra Feriköy Surp Vartanants ve Galata Surp Krikor Lusavoriç kiliselerinde de görevler üstlendi. 25 Ekim 2007’de Mesrob Mutafyan tarafından “Üstrahip” derecesi aldı. Aynı yıl “İznik Konsili ve Ermeni Kilisesi” teziyle “Başrahip” derecesi aldı.

2010 yılında Ruhani Meclis üyeliğine seçildi, devamında Ruhani Meclis Başkanı oldu ancak Patrik Mutafyan’ın hastalığı sonrası yaşanan tartışmaların damga vurduğu bu dönemde, bu görevi 2015’e kadar sürdürdü ve 31 Aralık 2015’te istifa etti. Taksim Esayan Lisesi’nde , Feriköy Merametçiyan Okulu’nda ve Pangaltı Mıkhitaryan Lisesi’nde din dersleri verdi. Patrikhane çatısı altında yayıncılık bölümünün yöneticiliğini yürüttü. Ermeni Kilisesi ve Ermeni tarihi dersleri verdi. 2019 yılında yeniden Ruhani Kurul Başkanlığı’na seçildi.

Başrahip Tatul Anuşyan yaklaşık 3 yıldır yakalandığı amansız hastalık ile mücadele ediyordu.

Başrahip Anuşyan için 18 Kasım Perşembe günü Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde sabah (Badarak) ayinini müteakip cenaze töreni düzenlenecek.

(Yaşamöyküsü hakkında kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği)

Agos