Azerbaycan’ı sınır ihlali ile suçlayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan savunma bakanını görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun sınır ihlalinde bulunduğunu öne sürerek savunma bakanını görevden aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaş ateşkesle sonuçlansa da gerilim devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Güvenlik Konseyi toplantısında Azeri güçlerinin sınırı ihlal ettiğini söyledi.

İhlalin ne zaman yapıldığı hakkında bilgi vermeyen Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan’ı olay nedeniyle görevden aldığını duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle geçen yıl savaş çıkmıştı.

Moskova’nın ara girmesinin ardından imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Azerbaycan, işgal altındaki topraklarının bir bölümünü geri aldı.

Anlaşmanın yapıldığı tarihten sonra iki taraf arasında zaman zaman çatışmaya varan gerginlikler yaşanmaya devam etti. Ayrıca mayın haritalarının paylaşımı ve esir asker takası da iki ülke arasında sorun teşkil ediyor.

Euronews