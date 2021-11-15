AK Parti’li Çelik’ten, başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, Twitter’daki mesajında, “Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatını üzülerek öğrendik. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Ermeni Cemaatine başsağlığı diliyoruz.” ifadesini kullandı.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/ak-parti-li-celik-ten-bassagligi-mesaji-617381.html