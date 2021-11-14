Yahudilerin Ayak İzleri Film Gösterimi

Hrant Dink Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile gerçekleştirilen “Yahudi Geçmişimizin Bize Öğrettikleri Projesi” sonuçlandı. Proje sonucunda ortaya çıkan sergi, film ve kitap geçtiğimiz hafta 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi’nde izleyicilerle buluştu.

Proje kapsamında 70 kişi ile yapılan röportajlardan oluşan sözlü tarih çalışması ile Türkiye’de Yahudi Yaşamının kalmadığı bölgelerden yola çıkılarak bir belgesel film, bir kitap ve bir sergi hazırlandı.

Koordinatörlüğünü Nisya İşman Allovi’nin yürüttüğü proje sürecinde Alberto Modiano tarafından kayda alınan görüntülerin kullanıldığı ve sokak çekimleri ile renklendirilen belgesel filmin kurgu yönetmenliğini Aksel Bonfil yaptı.

16 Kasım Salı günü saat 20:30’da Zoom linki veya müze Facebook sayfasından* kurgu yönetmenliğini Aksel Bonfil’in yaptığı belgesel filmi hep beraber izleyeceğiz.

135 dakikalık filmde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan çekimler ve röportajlar ile yakın geçmişimize ait görüntüleri yer alıyor.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde izleyiciyle buluşan serginin küratörü ve kitabın metin yazarı ise projenin tarih koordinatörlüğünü de üstlenen Aymy Emel Benbasat oldu. Sergi ve film Müze ziyaretçileri tarafından 20 Aralık tarihine kadar izlenebilir. Ayrıca Projenin kitabına da Müze Dükkandan ulaşabilirsiniz.

Zoom Linki:

https://us06web.zoom.us/j/86536327463

Webinar ID: 865 3632 7463

*Facebook Müze adresi: 500. Yıl Vakfi Türk Musevileri Müzesi

https://www.avlaremoz.com/2021/11/14/yahudilerin-ayak-izleri-film-gosterimi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yahudilerin-ayak-izleri-film-gosterimi