PATRİK HAZRETLERİ SÜRYAN KİLİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 13 Kasım 2021, Cumartesi, öğleden sonra, İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’in davetiyle Yeşilköy’de yapımı devam eden Süryani Kilisesi’ni ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etmekteydi. Burada, Sayın Metropolit, Patrik Hazretleri’ni karşıladı ve kiliseyi gezdirdi. Aynı zamanda, yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kilise, devasa bir yapıt olarak dikkat çekmekteydi ve çalışmalar hemen hemen tamamlanma safhasına yaklaşmaktaydı. Bu vesileyle, Patrik Hazretleri, çalışmalardan dolayı memnuniyetini bildirdi ve iyi dileklerini sundu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/