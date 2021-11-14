Pamukkale’de Discovery Channel için belgesel çekiliyor

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, “Amacımız Türkiye’yi dünyanın önde gelen film mecraları arasına getirmek. Haliyle bu belgeseller serisi devam ettiği sürece de ülkemizin tanıtımına çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.

Sebahatdin Zeyrek

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’de ünlü belgesel kanalı Discovery Channel için belgesel çekiliyor.

Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen yapılarıyla inanç turizmine de ev sahipliği yapan ve arkeolojik literatürde “Kutsal Kent” olarak tanımlanan, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ile ilgi gören Pamukkale, film yönetmenlerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Nicholas Cage’in de aralarında bulunduğu ünlü oyuncuların film çektiği Pamukkale’nin beyaz perdede daha çok yer alması ve Türkiye’nin tanıtım yüzü olması için çalışmalar devam ediyor.

Pamukkale’de son olarak dünyaca ünlü belgesel kanallarından Discovery Channel, Hierapolis’te belgesel çekimleri yaptı.

Discovery Science Channel’da “Mysteries of the Abandoned” serisi kapsamında yayımlanacak belgesel filmin görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik, kameramanlığını Bülent Kaya yapıyor.

Belgesel filmde, Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi İnci Türkoğlu, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal içeriklerini anlatıyor.

Organizasyonda yer alan Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, AA muhabirine, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini yabancı film ve prodüksiyon ekipleriyle iş birliği yaparak tanıtmaya ve turizme katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardımcı, bu belgeseller serisinin devam edeceğini ifade ederek, “Amacımız Türkiye’yi dünyanın önde gelen film mecraları arasına getirmek. Haliyle bu belgeseller serisi devam ettiği sürece de ülkemizin tanıtımına çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Geçmiş belli bir zaman sonra unutuluyor. Belgeseller bu anlamda hatırlatma özelliği taşıyor.” dedi.

Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran çok daha büyük bir hazine üzerinde yer aldığına işaret eden Yardımcı, Pamukkale’nin dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunduğunu aktardı.

Yardımcı, “Pamukkale hem film hem de dizi sektörünün olmazsa olmazlarından. Buraya ziyaret etmeden Ege turu yapamazsınız. Antalya’ya gittiniz, oradan buraya gelmezseniz Türkiye’ye gelmiş sayılmazsınız. Günübirlik turlarla buraya ve diğer şehirlere devam eden bir yol güzergahı var. O nedenle biz çok önem veriyoruz. Discovery Channel’ın bu ilk belgeseli olmayacağını ve devamının da geleceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

AA