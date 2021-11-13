HDP’nin yüzsüzlüğüne tokat gibi cevap

HDP’nin kışkırtmasıyla 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan davaya ‘kumpas’ diyen HDP’lilere AK Partili Akbaşoğlu, “Kumpas değil, katledilen vatandaşların hak arama davası” diyerek tepki gösterdi HDP, TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik yaratmak için Kobani olaylarını bahane etti. Önceki gece gerçekleşen genel kurul toplantısında, sokak eylemlerinde 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüyen yargı sürecini “kumpas” olarak nitelendiren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Kumpas değil, katledilen vatandaşlarımızın haklarını arama davası… Emperyalist ve siyonistlerin, Ermeni terör örgütünün yerini alan, ASALA’nın yerini alan PKK’ya nasıl talimatlar yağdırdığı bizzat PKK elebaşı tarafından ortaya konmuştur. Bu konuda vekâlet savaşı yürüten PKK ve onların yardakçıları bilsinler ki asla ve kata sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail Projesi’ne milletimiz de devletimiz de asla geçit vermeyecektir” dedi. ANKARA Sabah Gazetesi