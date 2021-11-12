“Sefarad” sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde tanıtıldı

Serginin küratörü Terry Katalan, farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istediklerini söyledi

Türk Sefarad sanatçılarının eserlerinden oluşan “Sefarad” sergisinin tanıtımı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı.

“Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri” sloganıyla Hollandalı sanatseverlerle buluşmaya devam eden serginin tanıtım programına, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, YEE Başkanı Şeref Ateş, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi Direktörü Pilar Tena, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Program, Andries de Rosa’nın “Rhapsodie Orientale 1890” adlı bestesini piyanist Marcel Worms ve keman virtüözü Neo Eyl’in icra ettiği mini konserle başladı.

YEE Başkanı Ateş, sergide Sefarad Yahudilerinin hikâyelerini anlattıkları eserlerin yer aldığını belirterek, sergi süresini yoğun ilgiden dolayı 2 hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Serginin küratörü İstanbul doğumlu sanatçı Terry Katalan, Sefaradların Türk toplumuyla 529 yıldır bir arada yaşadığına dikkati çekerek, “Sergi, Türkiye’deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor” diye konuştu.

Katalan, YEE’nin Türkiye’nin kültür ve tarihini, sevgi ve hoşgörüyle bütün dünyayla buluşturduğunu vurgulayarak, “Tüm Sefarad sanatçılar ve kendi adıma bu etkinlikten ötürü gurur duyuyorum. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin kültür mirasıyla ve Sefarad kültürüne dayanan eserleri Amsterdam’da sanatseverlerle buluşturarak farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istedik” dedi.

Sergide 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nden de eserler yer alıyor

Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Allovi, serginin bir parçası olmaktan dolayı çok memnun olduklarını aktararak, Sefarad sanatçılarının eserlerinin yanına müzenin de bazı eserlerini seçkiye dahil ettiğini söyledi.

İzzet Keribar, sergide Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyerek, sergiye Osmanlı dönemi mimari eserlerinin fotoğrafladığı iki eserle katıldığını anlattı.

33 Türk Sefarad sanatçısının 60 eserinin yer aldığı sergide resim, cam sanatı, heykel, ebru, mozaik, seramik, takı, fotoğraf, yağlıboya ve akrilik resim gibi birçok sanat eseri yer alıyor.

Sergi aynı zamanda “https://www.artsteps.com/view/602b8baedb5cd11deba54f61” adresinden çevrim içi ziyaret edilebiliyor.

YEE’nün yanı sıra Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı, ACB Danışmanlık ve Amsterdam Yahudi Müzesi’nin de destek verdiği “Sefarad” sergisi, kasım ayının sonuna kadar görülebilecek.

T24