PATRİKLİĞİMİZ RUHBANLARINDAN RAHİP HARUTYUN ANA TAHT S. EÇMİADZİN’E GİDİYOR

Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II. Hazretleri’nin takdisleri ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin arzusuyla, Patrikliğimiz ruhbanlarından Rahip Harutyun Damadyan, 13 Kasım 2021, Cumartesi, sabaha karşı Ana Taht S. Eçmiadzin’e doğru yola çıkacak. Genç rahip, belirli bir süre için S. Eçmiadzin’in kutsal çatısı altında akademik çalışmasına devam edecek.

Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 12 Kasım, Cuma sabahı, kiliselerde görev alan Patrikliğimiz rahiplerini Patrikhane’de kabul etti ve Rahip Harutyun’a iyi yolculuklar diledi. Bu vesileyle, pederane takdislerini sundu ve S. Eçmiadzin’de geçireceği zamanın hem Patriklik Makamı, hem din adamlarımız, hem cemaatimiz hem de kendisi için bereketli olmasını diledi. Görüşmede hazır bulunan rahipler de genç rahip kardeşlerine iyi dileklerde bulundular. Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri Rahip Harutyun’u “Bahbaniç” duasıyla takdis etti ve kendisinden Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II. Hazretleri’ne selamlarını iletmesini söyledi.

1988’de doğan Rahip Harutyun Damadyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği ruhbanlar sınıfının genç ve dinamik üyelerinden birisi olarak tanınmakta. Yaklaşık olarak yedi yıldır rahip olarak hizmet ettiği dönemde Kadıköy S. Takavor Kilisesi vaizliğini ve Adalar Din Görevlisi görevini üstlenmiştir. Bu dönemde, gerek ruhani gerekse kültürel olarak hizmet ettiği kiliselere hareketlilik kazandırmıştır. Hizmet ettiği yerlerde hem halkın hem de yöneticilerin takdirini kazanmıştır. Vaizlik vazifesinin yanı sıra aynı zamanda Patriklik Makamı’nın medya-basın bölümü yöneticiliğini aktif olara yürütüyor. Kendisi bir dizi kitaplar kaleme almış, kitapların hazırlanmasına katkı sunmuş ve İstanbul’daki basın organları için dini makaleler kaleme almıştır.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate