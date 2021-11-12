Paris’te Ermenistan Dışişleri Bakanı Fransa’lı Ermeni cemaati temsilcileri ile bir araya geldi

11 Kasım’da, çalışma ziyareti için Paris’te bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) Eşbaşkanları Ara Toranyan ile Murad Papazyan ve Büro Sekreteri Nadia Gortsunyan ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflar, Ermenistan’ın karşı karşıya olduğu zorluklar, Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Diaspora işbirliği ve Fransız-Ermeni toplumu ile ilgili çok çeşitli konular ele aldılar.

ERMENİ HABER AJANSI