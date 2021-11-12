Mirzoyan: Karabağ’daki Ermeni mirasının korunması konusunda uluslararası toplumun tedbir alması zaruridir

11 Kasım’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan çalışma ziyareti için bulunduğu Paris’te UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay ile bir araya geldi.

Görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı ve UNESCO Genel Müdürü Ermenistan ile UNESCO arasında yıllar boyunca oluşan verimli işbirliğini yüksek takdir ettiler.

Görüşmede Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın başlattığı saldırı sonucu Azerbaycan’ın kontrölüne geçen bölgelerde Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunması ele alındığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan tarafından evrensel kültürel mirasın bir parçası olan Artsakh’ın Ermeni tarihi ve kültürel anıtlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve kimliği değiştirilmesi karşısında uluslararası toplumun önleyici tedbirler almasının zaruri olduğunu vuguladı.

Bu bağlamda Mirzoyan, konuya UNESCO’nun aktif dahil olmasını önemseyerek, 1954 tarihli Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi) çerevesinde Genel Sekreter’in bölgeye bağımsız değerlendirme misyonu gönderme önerisinin gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI