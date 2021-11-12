Ermenistan siyasi krizden çıktı

Artsakh savaşından sonra Ermenistan siyasi krizden çıktı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Ermenistan gözlemcilerinin raporunda, Ermenistan’ın 2020 yılında Artsakh’taki askeri operasyonların neden olduğu iç siyasi krizi aşmış olduğu belirtilmiştir.

AKPM milletvekilleri Kimo Killunen (Finlandiya) ve Boriana Auberg (İsveç) tarafından hazırlanan bir raporda, “Kriz, son derece kutuplaşmış bir kamu ortamına rağmen, demokratik bir şekilde organize edilen erken seçimlerle çözüldü”,- dendi.

AKPM gözlemcilerine göre bu durum maalesef mecliste sürdürülmekte olup, hükümet ve muhalefetin birbirlerine karşı yapıcı ve saygılı davranacağı gerçek bir parlamenter kültürün oluşmasına katkı sağlamamaktadır.

Öte yandan gözlemciler, İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’ın çalışma grubu da dâhil olmak üzere, ülkede hükümeti dengeleyen güçlerin bulunduğunu belirtiyor.

Açıklamada, “Ermenistan yönetimini bu yolu sürdürmeli ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu gibi diğer devlet kurumlarının bağımsızlığını, gerekirse Anayasal statü vererek sağlamalıdır”,- denildi.

Raportörler, geleneksel olarak düşük olan yargıya güven düzeyine ve Avrupa standartlarına göre yargı reformu ihtiyacına dikkat çektiler.

Özellikle hâkimler, ciddi suçlamalar olmaksızın erken görevden alınmamalı ve mesleki dürüstlükleri sorgulanmamalıdır.

Medyanın durumuna gelince, konuşmacılar, Artsakh ihtilafının sona ermesinden sonra Ermeni makamlarının eşi görülmemiş düzeyde saldırgan bir yanlış bilgilendirmeyle karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar.

Açıklamada, bunun Mart ve Temmuz aylarında kabul edilen ve hakaret cezasını artıran ve ciddi hakaretleri suç sayan yasa değişikliklerini açıkladığı belirtildi.

“Ancak bunu yapmanın başka yolları da var, Ermeni makamlarını şeffaflığı etkileyecek, medya pazarının yoğunluğunu, gazetecilerin durumunu, mekanizmaları dikkate alacak bir strateji geliştirmeye çağırıyoruz.

Açıklamada, “Bütün bunlar saldırgan retoriğin yayılmasıyla bağlantılı”,- deniyor.

Raportörler, yerel halkın güvenlik endişelerini not etmek için Nahçıvan sınırındaki Yeraskh yerleşimini de ziyaret etti.

Ermenistan Kamu Radyosu