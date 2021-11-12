Ermenistan Cumhurbaşkanı: Ermenistan sınırlarına ve toprak bütünlüğüne herhangi bir saldırı kabul edilemezdir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti sınırları, toprak bütünlüğü ve egemenliğine, Ermenistan vatandaşlarının yaşamı, hareket serbestliği ve güvenliği ile diğer tüm temel haklarına yönelik herhangi bir saldırıyı kabul edilemez olarak gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu konuda Telegram kanalı üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, “Herhangi bir saldırı durumunda, ilgili devlet organları ve yetkililer Anayasa ile kanunların verdiği slahiyet kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti’nin korunması, güvenliği, toprak bütünlüğü ve sınır dokunulmazlığını sağlamak için her türlü önlemi almakla ve yolu kullanmakla yükümlüdürler.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI