Ermeni şoför, Rusya’da yolcuları korkutan çeteyi otobüsten kovdu (Video)

Vladivostok’ta, “Vesti-Primorye” gazetesinin haberine göre, Ermeni otobüs şoförü Ruben Mnoyan saldırgan davranan bir grup genci arabadan dışarı attı.

Cumartesi akşamı Vladivostok’ta otobüste çıkan kavganın videosu şu anda polis ve şehir ulaşım departmanı tarafından inceleniyor.

Olayın videosu sosyal ağlarda 300 binden fazla görüntülenme topladı.

Mağdurlara göre, “sürücü onları eşcinsellikle suçladı ve kovdu.”

Ancak, sürücü “Vesti-Primorye” kendi versiyonunu anlattı. Semenovskaya’daki son durakta o sırada dışarıda olan sürücü, yolcuların otobüsten kaçtığını fark etti. “Giriyorum, birinin burada yattığını, ikisinin burada oturduğunu görüyorum. Öyle anlaşılmaz bir sesle gülüyorlar ki, ilk defa duydum. Yaklaştım, sakin ol, toplu taşımadasın dedim. Ayağa kalkıp kafama vurmaya çalıştı. Doğal olarak, bana vurduğunda başka ne yapabilirdim”

Bu olay güvenlik kameralarına da yansıdı tarafından da çekildi.

ERMENİ HABER AJANSI