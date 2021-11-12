biamag’da bu hafta

Bulgaristan’dan göç, Gencay Gürsoy’un kaleme aldığı “Bir Hayat Üç Dönem” kitabı, filmler, belgesel festivalleri ve feminist podcast: “Mutfakta Ne Var?”

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…

Dilek Şen, Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi Sinem Arslan ile “Türkiye’de Göç, Kimlik ve Siyaset: Bulgaristanlı Türkler Örneği” tezini konuştu.

Esra Yıldız, Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan gazeteciler Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul Özgüden’in ve Güneş Atölyelerinin hikayesini konu alan “Vatansız” belgeselini Ayşegül Özbek’e anlattı.

Hüseyin Şengül, Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un “Bir Hayat Üç Dönem” kitabını hatırlattı, “Hocam iyi ki yazmışsın” diye seslendi.

Einstein’ın unutulmuş bir fikri kozmolojinin kurtarıcısı olabilir, ayrıca onun kuantum tuhaflığını baltalamak için (boşuna) arayış neden evrendeki varlığımızın “tam olarak doğru” göründüğü sorusu olabilir. Robert Webb’in New Scientist’te yayınlanan makalesi. Pınar Tarcan, çevirdi.

Nalin Öztekin, endüstrileşen “Vegan – Vejetaryen” ürünlere odaklandı, şunu sordu: “Yoksa siz hayvan katliamlarıyla belgesellere konu olan devasa fast food zincirlerinin nohut köftelerini veganlığa mı dahil ediyorsunuz?”

Murat Türker, 17 Kasım’da başlayacak 34. IDFA’ya uzandı, Etna Özbek’in “Nosema” belgeselini gündeme taşıdı: “Diril’lerin hesabını kim verecek?”

Şeyhmus Diken, Mustafa Dağcı’nın 258 sayfalık “Elbet Gün Ağarır Anne” kitabını yazdı: “O kadar çok tanıdık yüz var ki!”

Malfono Yusuf Beğtaş, Süryani halkının “Hanila” anlayışı ile tanıştırdı: “Kırılmış insan yüreğini sağaltan bir ecza gibidir”

Seray Genç, Open City Belgesel Film Festivali odağında, toplumsal sorunları anlatan belgesellere dikkat çekti.

Evrim Kepenek, Meltem Suat’la, “Mutfakta Ne Var?” isimli feminist podcasti konuştu: “Kulağınız bizde olsun” (EMK)

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