Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan’ın dünyada yalnız olmadığını gösterdi

Muhammet Tarhan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler” temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türk Dünyası Ali Nişanı” almasının önemini vurgulayan Aliyev, Karabağ Savaşı’nın ilk gününden son gününe kadar Erdoğan’ın verdiği desteği her an hissettiklerini söyledi. Aliyev, bu desteğin kendilerine güç verdiğine dikkati çekerek, “Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan’ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olacağını gösterdi.” diye konuştu. “Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var”

2. Karabağ Savaşı’nda gösterdiği dayanışma nedeniyle Erdoğan ve salonda bulunan diğer devlet başkanlarına teşekkür eden Aliyev, nişanın dönem başkanlığının Türkiye’ye devredildiği bir günde verilmiş olmasının ayrı öneme sahip olduğunu kaydetti. Aliyev, nişanın Azerbaycan’ın dönem başkanlığı sürecindeki çabalarının başarıyla sonuçlandığını teyit ettiğini dile getirdi. Türk dünyası ülkeleri arasında ortak dil, din, değer ve çıkarların olduğuna işaret eden Aliyev, “Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun çok sağlam bir temele oturması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Aliyev, Azerbaycan’ın iki yıllık dönem başkanlığı süresinde Türk Konseyini güçlendirmek için her türlü çabayı sarf ettiklerine dikkati çekerek, “Bugün eskisinden çok daha birliğimizi kuvvetlendirmiş durumdayız. Bugün tarihi bir zirve yaşıyoruz. Çünkü konseyimiz bir kuruluş statüsüne erişmiş oldu. Önümüzde son derece umut verici bir gelecek var.” ifadelerini kullandı. “Zengezur Koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa’ya bağlayacak”

2. Karabağ Savaşı’nın ardından yeniden inşa çabalarının süreceğine işaret eden Aliyev, şunları kaydetti: “Bölgesel anlamda ulaşım ve lojistik konularında Zengezur Koridoru’nun açılışı söz konusu olacak. Bu bütün bölge için çok büyük imkanlar anlamına gelecek. Eminim ki Ermenistan aslında işgal politikasından kendisi bizzat zarar görmüş bir ülke olarak eninde sonunda bütün bu toprak taleplerinin kendilerinin yararına olmadığının farkına varacak ve bir an önce Azerbaycan’a ve Türkiye’ye ilişkin bu toprak taleplerinden vazgeçecek. Geçmezse kendilerini çok daha zor bir durum içinde bulacaklarının farkına varacaklar. Bu Zengezur Koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa’ya bağlayacak.” Zengezur Koridoru’yla ilgili olarak 2009’da Nahçıvan zirvesinde bir açılış konuşması yaptığını hatırlatan Aliyev, 1920’de Sovyet yetkililerin aslında “Azerbaycan’ı parçaladıklarını” ve “Zengezur’un bir kısmını Ermenistan’a tevdi ettiklerini” belirtti. Aliyev, bugün Türk dünyası coğrafyasını ulaşım ve lojistik projeleri sayesinde tekrar birleştirdiklerini söyledi. AA