AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Açıklaması

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları (Andrew Chaffer (ABD), Igor Khovayev (Rusya), Bryce Rockefoy (Fransa)) bugün aşağıda sunulan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Kasım’da Eşbaşkanlar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Paris’te ayrı ayrı bir araya geldi. Eşbaşkanlar, iki Dışişleri Bakanını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın açılışını yaptığı ortak görüşme çerçevesinde kabul etti. AGİT Dönem Başkanı Andrzej Kasprzyk’in Kişisel Temsilcisi de görüşmeye katıldı.

Eşbaşkanlar, gerilimi azaltma önlemi, bu ölçekte gelecekteki görüşmeler de dahil olmak üzere süreçteki sonraki adımlar ve Eşbaşkanların bölgeye önerilen ziyareti konusundaki New York’taki tartışmaları devam ettiler. Eşbaşkanlar, 9 Kasım’daki üçlü açıklamada yer alan hükümlerin hayata geçirilmesini de ele aldılar.

Eşbaşkanlar, tutuklular, mayın temizleme, kayıp kişiler, yerinden edilmiş kişilerin gönüllü geri dönüşü, tarihi ve kültürel alanların korunması dahil olmak üzere insani konularda ilerleme sağlanması gereğini yeniden teyit etti ve tarafları uluslararası insani yardım kuruluşlarına erişim sağlamaya çağırdı. Eşbaşkanlar ayrıca kışkırtıcı söylemlerden ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınma gereğini vurguladılar.

Eşbaşkanlar 10-11 Kasım’da Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Elysee Sarayı’nın temsilcileriyle, yetkileriyle bir araya gelip taraflara tüm sorunlara kapsamlı çözümler bulma konusunda yardımcı olmak için sürekli çabalar sarf etmeye hazır olduklarını ifade etti.”

ERMENİ HABER AJANSI