Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) Lideri Alekis Çipras, partisinin, azınlık haklarının güçlendirilmesine yönelik gerekli demokratik reformları destekleyeceğini bildirdi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Gümülcine’deki Yassıköy’e ziyarette bulunan Çipras, “Burada Yassıköy’de bulunmak ve daha iyi bir yaşam için her gün mücadele eden insanlarla konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için büyük bir mutluluk zira herkesin farklı görüşleri ve dini inançlarının olabileceği, birlikte barış içinde yaşamanın örneği olan yerlerden birinde bulunuyorum.” diye konuştu.

Çipras, partisinin, bölgede eşit vatandaşlık, hukuk önünde eşitlik ve toplumsal birliğin güçlendirilmesine yönelik inisiyatifleri destekleyeceğini kaydederek, “Büyük bir ekonomik kriz ile tekrar karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, bu demokratik reformları daha çok desteklemeliyiz.” dedi.

SYRIZA’nın, kendi iktidarı döneminde, Batı Trakyalı Türk azınlığın eğitim şartları için önemli adımlar attığını savunan Çipras, bölgenin kalkınmasına yönelik politikaların bölge halkının yurt içinde veya yurt dışında başka bölgelere göç etmesini durdurmak için önemli olduğunu kaydetti.

Çipras, “Yurt dışına giden gençler köylerine geri dönsün, güven, koruma ve perspektif sağlayarak genç beyinleri geri kazanalım.” ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye