Sona, Russo ve diğer müzisyenler “Artsakh, bizim evimiz” şarkısını ve videoyu seslendirdiler

Sona, Russo ve diğer müzisyenler “Artsakh, bizim evimiz” şarkısını ve videoyu seslendirdiler

Sona, Avraam Russo, Margarita Pozoyan ve diğer ünlü şarkıcılar “Artsakh, benim evim” AMcinema’nın resmi YouTube kanalında izlenebilecek şarkıyı ve videoyu yayınladı.

Videoya eklenen mesaj, girişimin 44 günlük Artsakh savaşının bitiminden bir yıl sonra başlatıldığını söylüyor.

“Ermeni ve Rus pop sanatçılarının ortak çabalarıyla büyük Ermeni sanatçı Martiros Saryan’ın resimlerinin grafik illüstrasyonlarıyla bir video çekmek mümkün oldu. Mesaj metninde, “Tarihte ilk kez Saryan’ın resimleri, videoya özel bir renk veren modern grafik teknolojileriyle sunuldu.”

Projenin yapımcısı Sofya Gülyan’dır.

Ermenistan Kamu Radyosu