Paşinyan: BM insani yardımın bugüne kadar Dağlık Karabağ halkına hala ulaşılmamasından dolayı üzgünüz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yakın dönemde misyonunu tamamlayacak Ermenistan’a BM Mukim Koordinatörü Shombi Sharp’ı kabul etti.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan ile BM kuruluşları arasında işbirliğini geliştirme konusunda Sharp’ın katkılarını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Paşinyan, BM’in koronavirüs salgını ile mücadele konusunda Ermenistan’a gösterdiği destek için teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı, aynı zaman BM insani yardımın bugüne kadar Dağlık Karabağ halkına hala ulaşılmamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Sharp ise Ermenistan’da görev yaptığını büyük onur olduğunu dile getirerek kendisine gösterilen takdir ve sıcak sözleri için teşekkür etti. Ermenistan hükümeti ile işbirliği hakkında övgüyle söz eden Sharp bir kaç verimli ortak proje gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Sharp, BM’ın Ermenistan ve Ermeni halkının yanında durmaya ve reformların gerçekleşmesi ile zorlukların üstesinden gelme konusunda Ermenistan’ı desteklemeye sürdüreceğini duyurdu.

Taraflar, Ermenistan-BM ortaklığı, bölgede barış ile istikrarın sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

ERMENİ HABER AJANSI