Lüksemburg’da Ermeni esirler iade edilene kadar Azerbaycan-AB ortaklığını desteklememe kararı alındı

Lüksemburg Parlamentosu, hükümeti Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan tüm Ermeni savaş esirleri iade edilene kadar Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesini desteklememeye çağıran bir karar kabul etti.

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliği’nden aktarılan bilgiye göre karar oybirliğiyle onaylandı.

Azerbaycan, 9 Kasım 2021 tarihli bildirinin 8. maddesini ihlal ediyor ve birçok Ermeni savaş esiri, rehin ve tutukluyu Ermenistan’a iade etmiyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bunun yalnızca üçlü bildirinin değil, aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun da ağır bir ihlali olduğunu belirtiyor.

ERMENİ HABER AJANSI