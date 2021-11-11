Ermenistan’da geliştirilen Robin robot TIME’in “Yılın en iyi yenilikçi projesi” tanındı

ABD’li haftalık politika dergisi Time, Ermenistan’da geliştirilen yapay zeka donanımlı Robin robotu 2021 yılının en iyi yenilikçi proje olarak tanıdı.

Time, yayınladığı 2021 yılının “En iyi 100 yenilikçi proje” listesinin birincisi tanıdığı Robin robotu ‘şefkatli dost’ olarak niteledi.

Time’a konuşan projenin sahibi Karen Khachikyan, sadece sıradan bir bilim ve teknoliji cihaz değil çocukların güvenilir bir dost görebilecekleri teknoloji geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hasta çocuklara konuşan, onlarla oynayan Robin robotun dünyanın 12 hastanede kullanıldığı, yakın 12 ayı zarfında ABD’deki 100 hastanede de kullanma alınacağı bildirildi.

Time dergisinin en iyiler arasında yer almasını bir zafer olarak niteyelen Khachikyan “Bu hem bizim hem tüm Ermenistan için büyük bir başarıdır. Time’in en iyiler listesinde yer almamız ülkemizin bilimsel potansiyeli açısından da bir zaferdir” ifadelerini kullandı.

Time makalede Robin robotun misyonuna da değinerek “Robin hastanede tedavi gören çocuklara stresi atlatma konusunda yardım etme ve tedaviyi kolaylaştırma misyonunu taşıyor” diye yazdı.

ERMENİ HABER AJANSI