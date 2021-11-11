Ermeni şirketi Avrasya Ekonomik Birliği’nde uçak üretimine katıldı

Ermeni şirketi, AEB’de ortak sivil uçak üretimi ile ilgileniyor. Bahsedilen AEB programına katılmak için başvuruda bulunan Ermenistan’daki tek şirket olan “Eçmiadzin Kalıp İmalat Fabrikası” CJSC’den bahsediyoruz.

Ermeni şirketine ek olarak, şu anda programla yaklaşık 80 AEB şirketi ilgileniyor. Liste nihai değildir, herkese açıktır.

Program, Avrasya Ekonomi Komisyonu’nun 9 Kasım’daki oturumunda tartışıldı ve onaylandı. Böylece Avrasya Ekonomik Birliği üye devletlerine sivil uçak endüstrisi alanında işbirliği yapmaları önerildi.

Program, ithal edilen ürünlerin yerel olarak üretilenlerle değiştirilmesi ve böylece AEB ülkelerinin ekonomik ve teknolojik güvenliğinin sağlanması için AEB ülkelerinde havacılık ekipmanlarının, bileşenlerinin ve ilgili ürünlerin üretilmesini öngörmektedir. Birlik ülkelerinin üreticileri, yenilikçi, gelecek vaat eden ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşan işbirlikçi zincirlere katılmaya davet edilmektedir.

AGİT, 2021-2025 yıllarında AEB ülkelerinde sivil uçak yapımı alanında endüstriyel işbirliğinin genişletilmesine yönelik yol haritasını onayladı. Yakın gelecekte anlaşma için taraflara gönderilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu