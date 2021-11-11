Ermeni Davası Komisyonu devrede: Ermeni Soykırımı’nın tanınması Lordlar Kamarası’nın gündemine getirilmeli

Büyük Britanya Ermeni Devrimci Federasyonu’nun Ermeni Davası Konseyi’nin önümüzdeki gündemi, Avam Kamarası’nın ilk okumasında kabul edilen Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin yasa tasarısını gündeme getirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu konuyu Lordlar Meclisi’nin gündemine taşıyacak. Lordların.

Büyük Britanya Ermeni Davası Komisyonu Başkanı Anet Moskofyan, “Armenpress” ile yaptığı röportajda bu konuya değindi.

Moskofyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa, Avam Kamarası’ndaki ilk okumada herhangi bir pazarlık veya muhalefet olmaksızın kabul edildi. İkinci okuma ile ele alınmasının Mart 2022’de yapılması bekleniyor. Bu konuyu Lordlar Kamarası’nda gündeme getirmek için destekçilerimizin sayısını artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anda ilk aşamadayız, önemli olan tabi nihayet devlet politikasını etkilemektir.”

Anet Moskofyan’a göre Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin yasa tasarısının Avam Kamarası’nda kabul edilmesi çok önemli bir adım. Ermeni Soykırımı meselesi İngiltere’de ilk kez bu seviyeye getirildi.

Komisyon Başkanı yaptığı açıklamasında aynı zamanda şunları kaydetti:

“Bu çalışmada Soykırım’ı sadece tarihsel anlamda ele almıyoruz. Soykırımın tanınmamasının, son Artsakh savaşında gördüğümüz gibi, Ermeni halkına yeniden tehlikede olma sebebi olduğunu vurgulanıyor aynı zamanda.”

ERMENİ HABER AJANSI