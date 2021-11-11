Dağlık Karabağ’da ilk Ortodoks kilisesi açıldı

TASS muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Artsakh Cumhuriyeti’nde (Dağlık Karabağ) Noel vesilesiyle, Stepanakert yakınlarındaki bir Rus askeri yerleşiminin arazisinde ilk Ortodoks kilisesi açıldı.

Törene Güney Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Korgeneral Rüstem Muradov ve Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü birliğinin Komutanı Genady Anashkin katıldı.

Stepanakert’in Rus Cemaatinin Başkanı Aleksandr Bodrov yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki, Karabağ’da Rus kiliseleri korunamadı. Sovyet yıllarında her şey Bolşevikler tarafından yok edildi. Noel onuruna açılan bu Rus Ortodoks Kilisesi kutsal, tarihi bir önem kazanıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI