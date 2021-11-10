Yabancı araştırmacılar bunun için Sivasa geliyor

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DÜNYADA SADECE 50 ADET BASILAN ANCAK BİRÇOĞU GÜNÜMÜZE ULAŞMAYAN EVANGİLES İNCİLLERİNDEN BİRİ SİVAS ZİYA BEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNUYOR.

Dünyada sadece 50 adet basılan ancak birçoğu günümüze ulaşmayan Evangiles incillerinden biri Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde bulunuyor.

Binlerce paha biçilmez el yazma esere ev sahipliği yapan Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi, raflarında ağırladığı eserlerle yurt dışındaki araştırmacılara da ışık tutuyor. Sahip olduğu kültürel zenginlikle Dünya’da ki nadir kütüphanelerden birisi olan Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan en dikkat çekici kitaplardan birisi, 1873 yılında Paris’te basılan Evangiles İncil’i. Sadece 50 adet basıldığı tahmin edilen incilden günümüze ulaşan az sayıda baskı bulunuyor. Yabancı araştırmacılar bu incil üzerinde araştırma yapmak için Sivas’a geliyor.

Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi’nde vekaleten Müdürlük yapan Dahiye Karagülle, Evangiles İncil’inin kütüphanelerinde ki en dikkat çeken kitaplardan birisi olduğunu belirtip, “Evangiles İncil’i 1873 Paris basımlı bir İncil, özelliği ise içerisindeki gravürler. Evangiles kutsal kitap anlamındadır, kitap inancını savunur. Son zamanlarda ki olaylarla da Hristiyanlıkta popüler bir mezheptir. Evangiles İncil’i, 4 büyük kitabın içeresinde ki anlatımların 3 boyutlu resimlerle anlatıldığı özel bir basımdır. Kesin olmamakla birlikte bu Fransızca İncil’in dünyada 50 tane olduğu görüşü var. Bu dönemde Sivas’ta Protestanların ve Katoliklerin mezhep mücadelelerinin sonucu olarak bu İncil’in burada yer aldığı söylenmekte. Kütüphanemize adını veren Yusuf Ziya Başara tarafından kendi çabalarıyla buraya getiriliyor. Daha sonra kütüphanemizde yer alıyor, çeşitli tadilatlardan geçiriliyor. Şuanda da hala kütüphanemizde mevcut ve korunmaktadır. Kütüphanemiz aynı zamanda misafirlerimize müze amacıyla da hizmet verdiği için gelen misafirlerimiz bizim gözetimimizin altında ziyaret etmelerini ya da bakmalarında herhangi bir sakıncalı bir durum yok bizde yardımcı oluyoruz” dedi.

Yabancıların ilgisi daha fazla

Karagülle, kütüphanenin yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçileri olduğunu ifade edip, “Biz ziyaretçilerimizi iki kategoriye ayırıyoruz. Genelde Türkiye ve kendi memleketimiz Sivas içerisinde ziyarete gelenler pek dilini anlamadıkları için yalnızca görüntülere bakıyorlar ve tabi ki hayran kalıyorlar. Yalnız yurt dışından gelen misafirlerimizin bakış açıları tabi ki daha farklı onlar orda ki dili de çözebildikleri için gerçekten büyük bir hayranlıkla gidiyorlar ve dönüşlerinde de tekrar bunun dijital kopyalarını talep ediyorlar. Yabancı turistlerimiz içerisinden baya rağbet var. Gelen misafirlerimizde yabancı olanlar, bu İncil’deki resimlere yorum yapma tarzları farklı çünkü resimlere bakıldığı zaman orta doğu coğrafyasında ki insanların olduğu görülüyor. Çünkü daha çok doğu kültürünün etkisinde ama daha hala batı kültürünün etkisinde olmayan bir Hristiyanlık, daha çok Yahudiliğe yakın bir Hristiyanlık izlemini verdiğini söylüyorlar. Tabi bu resimleri gördüğünüz zaman her insanın yorumu farklı olduğu için de yorumdan yoruma değişebilir ama genelde yapılan yorumlar bu şekilde” şeklinde konutu.

Yabancıların ilgisi daha fazla

Karagülle, kütüphanenin yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçileri olduğunu ifade edip, “Biz ziyaretçilerimizi iki kategoriye ayırıyoruz. Genelde Türkiye ve kendi memleketimiz Sivas içerisinde ziyarete gelenler pek dilini anlamadıkları için yalnızca görüntülere bakıyorlar ve tabi ki hayran kalıyorlar. Yalnız yurt dışından gelen misafirlerimizin bakış açıları tabi ki daha farklı onlar orda ki dili de çözebildikleri için gerçekten büyük bir hayranlıkla gidiyorlar ve dönüşlerinde de tekrar bunun dijital kopyalarını talep ediyorlar. Yabancı turistlerimiz içerisinden baya rağbet var. Gelen misafirlerimizde yabancı olanlar, bu İncil’deki resimlere yorum yapma tarzları farklı çünkü resimlere bakıldığı zaman orta doğu coğrafyasında ki insanların olduğu görülüyor. Çünkü daha çok doğu kültürünün etkisinde ama daha hala batı kültürünün etkisinde olmayan bir Hristiyanlık, daha çok Yahudiliğe yakın bir Hristiyanlık izlemini verdiğini söylüyorlar. Tabi bu resimleri gördüğünüz zaman her insanın yorumu farklı olduğu için de yorumdan yoruma değişebilir ama genelde yapılan yorumlar bu şekilde” şeklinde konutu.

https://www.medyagazete.com/haber/yabanci-arastirmacilar-bunun-icin-sivasa-geliyor-298329