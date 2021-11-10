Patrik Efrem II ve Bogdanov Suriye ve Bölgedeki Durumu Görüştü

MOSKOVA – Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patriği Mor Ignatius Efrem II, Rusya’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Suriye ve bölgedeki durumu görüştü.

Efrem II, başta Suriye olmak üzere bölgedeki mevcut zor duruma ve yaşanan birçok krize ve bunların vatandaşlar üzerindeki yansımalarına değindi. Efrem II, terör örgütleri tarafından kaçırılan Halep Rum Ortodoks Başpiskoposu Paul Yazıgi ve Halep Süryani Ortodoks Başpiskoposu Yohanna İbrahim’in akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Bogdanov ise Rusya’nın bölgedeki çabalarını ve krizlere uygun ve kapsamlı çözümlere ulaşmak için çalışmaya devam etme kararlılığını değerlendirdi.

P.M.

SANA