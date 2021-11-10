Los Angeles Belediye binası, Ermenistan bayrağı renklerine büründü

44 günlük Artsakh (Karabağ) savaşının birinci yıldönümü dolayısıyla ABD’nin Los Angeles şehrinin belediye binası, savaşta şehitlerin anısna ve Azerbaycan’da hala tutulan Ermeni savaş esirleri ile dayanışmasını göstermek için 9 Kasım gecesi Ermenistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Ermenistan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada belediye binasının Ermenistan’ın bayrak renkleri kırmızı, mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatıldığı ifade edildi.

Yazılı açıklamada “Paul Krekorian’a (şehir meclis üyesi) ve tüm Los Angeles belediye meclis üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI