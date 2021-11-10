Lavrov, Papalık Sekreteri ile Karabağ’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan’ın Devletler ile İlişkilerden Sorumlu Sekreteri Paul Richard Gallagher ile düzenlediği ortak basın toplantısında, diğer konuların yanı sıra Güney Kafkasya’daki durumu da ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lavrov, kriz süreçlerinin gözlemlendiği dünyanın farklı bölgelerindeki durumu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Lavrov şu ifadelere yer verdi:

“Rusya Federasyonu’nun Dağlık Karabağ’da ateşkesi sürdürme, güveni arttıracak eylemler düzenleme, Güney Kafkasya’da ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği için koşullar yaratma çabalarını ayrıntılı olarak konuştuk.”

ERMENİ HABER AJANSI