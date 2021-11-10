Ermenistan Dışişleri Bakanı Paris’te

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 10-12 Kasım tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Mirzoyan, UNESCO’nun 75. yıldönümüne ithaf edilen bir etkinliğin düzenleneceği UNESCO Genel Kurulu’nun 41. oturumuna katılacak.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyaret çerçevesinde Mirzoyan’ın ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı, 4. Paris Barış Konferansı’nın açılışına da katılacaktır.
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