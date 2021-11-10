Azerbaycan bu sefer Ermenistan’ın Khaçik köyünü hedef aldı! Traktöre ateş açıldı

9 Kasım’da Nakhijevan’daki Azerbaycan mevzilerinden Ermenistan’ın Vayots Dzor İdari Bölgesi’nin Khaçik köyü sınırları içerisinde tarımcılıkla uğraşan bir traktör sürücüsüne yönelik ateş açıldı.
Vayots Dzor İdari Bölgesi’nin Khaçik köyü muhtarı Hovik Smbatyan’ın belirttiğine göre traktör sürücüsü mucizevi bir şekilde kurtuldu.
Olayın 9 Kasım ögle saatlerinde yaşandığı belirten Khaçik köyü muhtarı, muthtemelen karşı güçlerin ateşli silahtan ateş açıldığını duyurdu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/10/Azerbaycan-Ermenistan-Khaçik/219407
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