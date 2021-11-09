Türk Yahudi Toplumu Kristal Gece´de yanan Viyana Sinagogu anma töreninde

Türkiye´den göç etmiş Sefarad Yahudileri için inşaa edilen ancak Kristal Gece sırasında yakılan Viyana Sinagogu anısına 8 Kasım´da Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig bir anma töreni düzenledi.
Belediye Başkanı Ludwig törenin açılış konuşmasını yaptı. Ardından Türk Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch konuşmalarını gerçekleştirdiler. Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur da törende hazır bulundu.
Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig
Viyana’daki anma töreninde Rav Naftali Haleva, Holokost’ta kaybettiğimiz ruhların anısına Teillim okudu.
Dr. Michael Ludwig tarafından düzenlenen anma töreninde Türk Yahudi Toplumu adına Deniz Baler Saporta konuşmasını gerçekleştirdi.
https://www.salom.com.tr/haber-120269-turk_yahudi_toplumu_kristal_geceacutede_yanan_viyana_sinagogu_anma_toreninde.html
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