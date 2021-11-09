Türk Yahudi Toplumu Kristal Gece´de yanan Viyana Sinagogu anma töreninde

Türkiye´den göç etmiş Sefarad Yahudileri için inşaa edilen ancak Kristal Gece sırasında yakılan Viyana Sinagogu anısına 8 Kasım´da Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig bir anma töreni düzenledi.

Belediye Başkanı Ludwig törenin açılış konuşmasını yaptı. Ardından Türk Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch konuşmalarını gerçekleştirdiler. Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur da törende hazır bulundu.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig

Viyana’daki anma töreninde Rav Naftali Haleva, Holokost’ta kaybettiğimiz ruhların anısına Teillim okudu.

Viyana’daki anma töreninde Haham Rabi Naftali Haleva, Holocaust’ta kaybettiğimiz ruhların anısına Teillim okudu. 🕯 pic.twitter.com/F1EZARAhbB — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) November 8, 2021

Dr. Michael Ludwig tarafından düzenlenen anma töreninde Türk Yahudi Toplumu adına Deniz Baler Saporta konuşmasını gerçekleştirdi.

Bugün Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig tarafından düzenlenen anma töreninde Türk Yahudi Toplumu adına Deniz Baler Saporta konuşmasını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/PhxZp62HyO — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) November 8, 2021

https://www.salom.com.tr/haber-120269-turk_yahudi_toplumu_kristal_geceacutede_yanan_viyana_sinagogu_anma_toreninde.html