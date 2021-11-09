Paşinyan, Yerablur’da 44 günlük Karabağ savaşının şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu

9 Kasım’da Azerbaycan’ın, Artsakh’a karşı başlattığı 44 günlük savaşının birinci yıldönümü vesilesiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yerevan’daki Yerablur (Üç tepe) askeri mezarlığını ziyaret edip Ermeni şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada Paşinyan, kahramanların mezarlarına çiçekler bıraktı.

Başbakan, 44 günlük savaşında şehit düşen tüm askerlerimizin anısına mezarların başında eğilip saygı duruşunda bulundu.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı 44 günlük savaşın yıl dönümü. 9 Kasım’da imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasına rağmen, Azerbaycan bugüne kadar Ermeni esirleri tamamen iade etmeyi reddediyor.

ERMENİ HABER AJANSI