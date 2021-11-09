Lavrov, Ermeni ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

8 Kasım’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’da ateşkesin yıldönümü dolayısıyla Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ bölgesinde tam ateşkes, ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konusunda telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamada Ararat Mirzoyan ile Sergey Lavrov, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamada taahüt ettikleri yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecine değindi.

Bu bağlamda Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve diğer tutsakların koşulsuz olarak ülkelerine geri gönderilmesi ve ateşkes rejiminin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin son olarak ta 8 Kasım’da Şuşi yakınlarında bir sivilin öldürüldüğü ve üç kişinin yaralandığı sürekli provokasyonlarını şiddetle kınadı.

Mirzoyan, Azerbaycan iktidarı tarafından dile getirilen Ermeni karşıtı söylemin ve ateşkes rejiminin sürekli ihlallerinin bölgede istikrar ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI