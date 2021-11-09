İsrail Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir yasa tasarısı ele alınacak

İsrail Parlamentosu’nun bir grup muhalif üyesi, Ermeni Soykırımı’nın resmen tanınması ve 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü olarak kabul edilmesine dair bir yasa tasarısı parlamentoya sundu.

Jerusalem Post’un haberine göre tasarının fikri Şomrei Sfarad Partisi’nin (Şas) üyeleri Yaakov Margin, Haim Beaton, Moshe Arbel’in yanı sıra Yeş Atid Partisi’nin milletvekilleri Yuli Edelstein, Israel Katz ve Joav Kish’e aittir.

Hatırlanacağı üzere Ermeni Soykırımı’nı kısmen tanıyan ülkeler arasında, Avustralya, Almanya, Arjantin, Kanada, İsviçre, İngiltere, İspanya, İtalya, ABD (50 eyaletten 49’u Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı).

Ermeni Soykırımı, ayrıca Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, BM birkaç komisyonları, Kiliseler Uluslararası Birliği dahil uluslararası önemli kuruluşlar tarafından da tanındı.

ERMENİ HABER AJANSI