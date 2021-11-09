İsrail Meclisi’nde ‘Ermeni Soykırımı tanınsın’ teklifi

Bu, İsrail’in Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıması için Knesset’te yapılan ilk girişim değil.

İsrail’de bir grup muhalefet milletvekili Salı günü Ermeni Soykırımını resmen tanımak ve her 24 Nisan’da bunun için bir anma günü düzenlemek için bir yasa tasarısı sundu.

Jerusalem Post’un haberine göre, Tasarı, Likud milletvekilleri Yuli Edelstein, Israel Katz ve Yoav Kish ile birlikte Shas milletvekilleri Ya’acov Margi, Haim Biton ve Moshe Arbel tarafından verildi.

Bu, İsrail’in Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıması için Knesset’te yapılan ilk girişim değil. 2018’de Tamar Zandberg, katliamı soykırım olarak tanımak için bir yasa tasarısı önerdi, ancak yasa tasarısı hükümetin direnişi nedeniyle iptal edildi.

2019’da, Yair Lapid ve Gideon Sa’ar gibi Knesset’in bir dizi yüksek profilli üyesi Ermnei Soykırımı’nın tanınması için desteklerini dile getirdi, ancak yine de çok az hükümet desteği nedeniyle devamı gelmedi. Bu teklifin akibeti merakla bekleniyor.

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