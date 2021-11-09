İsrail, Etiyopya’dan 5 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor

İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya’dan 5 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor.

DUVAR – İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya’dan 5 bin Yahudi’yi ülkeye getirmek için hazırlıklara başlarken yıl içinde İsrail’e tahliye edilen bazı Etiyopyalıların gerçekten Yahudi olup olmadığı konusunda tartışma yaşanıyor.

İsrail basınına göre, İçişleri Bakanı Ayalet Şaked ile Etiyopya asıllı Aliyah (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, çatışmaların yaşandığı Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya sığınan 5 bin kadar Yahudi’nin ülkeye getirilmesinin hızlandırılmasında anlaştı.

Haberlerde, Entegrasyon Bakanı Tamano-Shata’nın söz konusu Yahudilerin getirilmesi konusunda adım atılmazsa hükümetten istifa edeceği belirtildi.

Öte yandan İsrail basınına sızan, Ulusal Güvenlik Konseyinin hazırladığı gizli raporda, Etiyopya’daki Yahudilerin “gerçekten Yahudi olup olmadıkları ve Etiyopya’daki tehlike boyutuna yönelik şüphelerin bulunduğu” bilgisi yer aldı. Raporda, bu kişilerin yeterli araştırma yapılmadan İsrail’e getirilmelerinin demografik bir hata olabileceğine ve operasyonun Etiyopya makamlarıyla gerilime yol açabileceğine işaret edildi.

Haaretz gazetesi, İsrail’in bu yıl başında onlarca Yahudi Etiyopyalıyı ülkeye getirdiğini, ancak İçişleri Bakanlığının söz konusu göçmenlerin Yahudi kimliğinden ve çatışmalar karşısında tehdit altında olup olmadığından şüphelendiğini yazdı.

İsrail’deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail’e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. (AA)

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