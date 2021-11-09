Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan araçlarına ateş açtı

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde yol çalışması gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu.
Ruslan Rehimov
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Yorumlar kapatıldı.