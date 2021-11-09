Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan araçlarına ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde yol çalışması gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu. Ruslan Rehimov Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi. Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi. Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. AA