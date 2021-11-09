Biden, Ekümenik Patriği telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini sundu

ABD Başkanı Biden, Ekümenik Patrik Bartholomew ile görüşerek ihtiyaç duyduğu herzaman kendisi ile iletişime geçmesini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ekümenik Patrik Bartholomew’ü ABD’den döner dönmez telefonla aradı, sağlığı ve İstanbul’a dönüş yolculuğu hakkında bilgi almak için telefonla aradı. Görüşme pazartesi gecesi gerçekleşti.

Yunan gazetesi Proto Thema’nın haberine göre Patrik, 25 Ekim’de Beyaz Saray’da bir saatten fazla süren son görüşme için kendisine teşekkür ettiğinde, Başkan bunun bir yıl bile sürebileceğini söyledi. Biden ayrıca görüşmelerinden sonra Vatikan’a gittiğini ve iki dini lider arasındaki çok kardeşçe ilişkileri görmekten memnun olduğu bir görüşme yaptığını söyledi. Ayrıca, Başkan Biden, ünlü atlet Giannis Antetokounbo ile görüşmesi hakkında da Patriğe bilgi verdi.

Son olarak, Başkan Patrik’e ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir konuda kendisiyle iletişime geçmekten çekinmemesini söyledi.

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