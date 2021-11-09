Ayasofya’da Atatürk için mevlit okutma talebi reddedildi: “Demek ki ibadete değil, siyasete açılmış”

İstanbul Valiliği, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma talebini reddetti.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP), 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma talebi, İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

BTP, İstanbul İl Başkanlığı geçen hafta, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve Tüm Şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı namazına müteakip Ayasofya Camii’nde Mevlid-i Şerif Programı yapmak istiyoruz. Gereğinin bilgilerinize arz ederiz” diyerek İstanbul Valiliği’ne yazılı başvuruda bulunmuştu.

BTP lideri Hüseyin Baş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu başvurunun reddedildiğini duyurdu. Hüseyin Baş, “Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış” diyerek kararı eleştirdi.

Baş’ın Twitter paylaşımı şöyle:

10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış. — Hüseyin Baş (@AvHuseyinBas) November 9, 2021

BirGün Gazetesi