ABD’den Azerbaycan’a tüm Ermeni esirleri serbest bırakma çağrısı

ABD, 44 gün süren Artsakh savaşı sonucu esir alınanların geri gönderilmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price 44 günlük Artsakh savaşının birinci yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Bu hafta ABD ve uluslararası kamuoyunun gündeminde Güney Kafkasya’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında 44 gün süren yoğun çatışmayı sona erdiren ateşkes anlaşmasının birinci yılı. Geçen yılki çatışmalarda şehit düşenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi ifade ediyoruz.

Tüm savaş esirlerinin iade edilmesi, tüm kayıp kişilerin sayısının netleştirimesi, yerinden edilmiş kişilerin gönüllü olarak evlerine dönüşünün sağlanması, çatışmalardan etkilenen bölgelerde kapsamlı insani mayın temizleme çalışmaları yapılması ve ihtiyacı olanların uluslararası insani yardım kuruluşlarına erişiminin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.

Ayrıca iddia edilen insan hakları ihlalleri ve insancıl hukuka ilişkin ihlallerin soruşturulması çağrısında bulunuyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kafkasya’da güvenli, istikrarlı, müreffeh ve barışçıl bir geleceği teşvik etmeye kararlıdır.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Erika Olson, şu anda üç ülkeyle ikili meseleleri görüşmek ve bölgesel işbirliği imkanlarını araştırmak için bölgede bulunuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için Minsk Grubu Eşbaşkanlarının himayesi de dahil olmak üzere, katılımlarını sürdürmeye ve yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI