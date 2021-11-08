Yüzbaşı Şerafettin, İzmir Valiliği’ne bayrak çekiyor

1240 günlük İzmir’in tutsaklığı bitmiş, Türk ordusu düzenli bir şekilde İzmir’e doğru akarken, İzmir’e bayrak çekme görevi, İkinci Tümen, Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin’e verilmiştir.

9 Eylül sabahı saat 09.00’da Bornova’ya giren 80 kişilik öncü takım, yönünü Alsancak’a çevirmiş, doludizgin, yalın kılıç şehre doğru akmaya başlamışlardır. Saat 10.30’da Alsancak’a ulaşan Yüzbaşı Şerafettin, 40 askerini kaybederek hedefe doğru ilerlemiştir. Yüzbaşı Şerafettin, süvarileriyle Halkapınar’a doğru yürürken, bir Rum’a ait Tuzakoğlu Fabrikası önünde ateş yağmuruna tutulmuşlardır. Şimdi İBB’nin kullanımında olan bu binanın yanında, ikinci bir şehitlik, orada kaybettiğimiz dört şehit anısınadır.

Süvariler, dörtnala Kordonboyu’ndan Pasaport İskelesi’ne geldiklerinde, bir Rum’un attığı bomba, Yüzbaşı Şerafettin’in atının önünde patlamıştır.

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Yüzbaşı Şerafettin, ölen atını değiştirmiş ve vilayete doğru ilerlemeye devam etmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey, daha sonra yayımlanan anılarında o günü şöyle anlatmıştır;

“Hükümet Konağı’nın önünde atımdan yere bir ok gibi fırladığım zaman bir delikanlıyla karşılaştım. Elinde şanlı bayrağımız vardı. Bu mübarek emaneti bir gencin elinden kaptım ve koynuma soktuktan sonra bir elimde silahım, ötekinde kılıcım binadan içeri daldım. Süvari arkadaşlarım da beni takip ediyorlardı. Birkaç dakika sonra binanın üst katında görevimizi tamamladık; düşman bayrağını direkten alaşağı ederek, balkona şanlı bayrağımızı çektim.”

Böylece 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgaliyle karşılaşan Konak Meydanı; 1240 gün sonra, İzmir’in kurtuluşuna da tanık olmuştur. Yüzbaşı Şerafettin, o dakikaları şöyle anlatır:

“Yaraları kim düşünür, ölsem ne gam. İzmir’i kurtarmıştık ya. Bu şerefin öncüleri biz olmuştuk ya.” Hükümet Konağı’nın önünde toplanan halk, coşkun alkışlar arasında Yüzbaşı Şerafettin ile birlikte Türk bayrağını göndere çeken Süvari Teğmeni Ali Rıza Bey ve Teğmen Hamdi Beyleri bağırlarına basmıştır.

Alsancak’taki Türk Ordusunun geçtiği sokağın adı, İzmir Belediyesi tarafından, Yüzbaşı Şerafettin sokağı verilmişti. Ancak, o kahramanın adı, 1990’lu yıllarda kaldırılmıştı. Adını tekrar geri koydurmam çok zor olmuştu. Yüzbaşı Şerafettin’in; Vilayetteki anı panosunu, Balçova’daki büstünü ve Uzunderedeki İlkokulunu onun anıları ile donattım.

Cumhuriyet’in 75. yıl İzmir kutlaması komitesinde görev alırken, Halkapınar Şehitliği ve Belkahve’deki Atatürk heykelini anma törenleri içine aldırmanı keyfini yaşıyorum. Haftaya Belkahve‘deyiz. 31 Ekim 2021

Cumhuriyet Gazetesi