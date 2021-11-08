Sanatta bu hafta

Öznur Oğraş Çolak

‘ATATÜRK 10 KASIM ÖZEL KONSERLERİ’ AKM’DE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ve İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) özel anma programı hazırladı.

10 Kasım’da saat 15.00’te başlayacak programda, Ahmed Adnan Saygun’un “Bozlak”, “Kapasam da Gözümü”, Cemal Reşit Rey’in “10. Yıl Marşı”, Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi”, İzzettin Hümayi Elçioğlu’nun “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” eserlerinin yanı sıra Serdar Yalçın düzenlemesi ile “Yemen Türküsü”, “Çanakkale Türküsü”, Sayram Akdil düzenlemesi ile “Efem”, Aytekin Albuz düzenlemesi ile “Ah bir ataş ver” parçaları yer alacak.

Programda ayrıca Aydın Karlıbel’in besteleri “Kasımpatları”, “Drama Türküsü”, “Kitabı Bahriye”, “Atatürk Marşı”, “Sarı Zeybek” ve “Tosca ile “Carmen” operalarından aryalar dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserde, İDOB solistleri, Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Ürben, Murat Güney, Jaklin Çarkçı, Serkan Bodur, piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde eserleri seslendirecek.

Solist dansçı Melike Manav ise Ebru Cansız koreografisi ile “İlk Aşk” şarkısı eşliğinde dans edecek.

Programın kurgu ve rejisi Orhan Kurtuldu, dekor tasarımı Arzu Özdemir, ışık tasarımı Kaan Eman tarafından yapıldı. Anlatıcılar ise Orhan Kurtuldu ve Duygu Urhan.

‘ŞAHDAMARIM’ TRUMP SAHNE’DE

Genco Erkal’ın, Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi ‘Şahdamarım’, yarın saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek. Ahmed Arif’in ölümünün 30’uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

‘TAŞLARA KAZININ YAHUDİ KİMLİĞİ’

Türk Musevileri Müzesi, arkeolojik kazılardan çıkan bilgiler ışığında Anadolu topraklarında Yahudi varlığının 2 bin 600 yıllık geçmişine ışık tutan yeni bir sergi ile arkeoloji ve tarih profesyonellerini ve meraklılarını bir araya getiriyor.

Araştırmacı yazar Siren Bora’nın bilimsel danışmanlığında düzenlenen “Taşlara Kazının Yahudi Kimliği” sergisi 21 Kasım’a kadar görülebilir.

Sergi, mimar Çiğdem Öner’in Anadolu’da süregiden arkeolojik kazı başkanları ve akademisyenlerle işbirliğinde ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin maddi destekleri ile söz konusu coğrafyada Yahudilerin geçmişini kanıtlar eşliğinde ortaya çıkarıyor.

Yahudiler 2600 yıl önce, Anadolu ve Trakya’ya yerleşiklerinde özellikle ticaret yapmak üzere Anadolu topraklarına geldiler ve antik kentlere yerleştiler. Arkeolojik kazılar, bu coğrafyadaki Yahudi varlığını kanıtlayan mezar taşları, yazıtlar, objeler ve sinagog kalıntıları gibi somut bulgular sunuyor.

Serginin gözler önüne serdiği somut Yahudi bulguları, bölgelere göre sergilenmekte ve en son keşfedilen Side Sinagogu ile birlikte, Andriake, Sardes, Priene, Limyra ve Miletos sinagoglarına ait her türlü ayrıntılı bilgi, yapılara ait üç boyutlu restitüsyon önerileri ve bazı yapılara ait maketler de izleyici ile paylaşılıyor.

YARINA UMUTLA…

Rutkay Aziz’in kurguladığı ve yönettiği “Memleketimden İnsan Manzaraları” 12 Kasım’da saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

1939’da Haydarpaşa basamaklarında başlayan; işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem dünya sorunlarını tartışarak yarınlara umutla bakan hikaye: Memleketimden İnsan Manzaraları.

Cumhuriyet Gazetesi