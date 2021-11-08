Putin, Paşinyan ve Aliyev, video konferans yöntemiyle görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermeistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hafta içi video konferans yöntemiyle bir görüşme yapacağı açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, “Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak” dedi.

Rossiya 1 televizyonu, Dağlık Karabağ’da akan kanı durduran üçlü anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle Putin, Paşinyan ve Aliyev’in çalışma programında bir görüşme yer almasının beklenebileceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül 2020’de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020’de Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI