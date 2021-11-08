PATRİK HAZRETLERİ BAŞRAHİP VAZGEN’İ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Kasım 2021, Cumartesi, öğlen saatlerinde, A.B.D Doğu Bölgesi Ruhani Önderliği’nin din görevlilerinden Başrahip Vazgen Karayan’ı makamında kabul etti.

Eski bir İstanbul’lu olan Üsrahip Vazgen, abisinin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul’da bulunmaktaydı ve bu vesileyle Patrik Hazretleri’ne nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Görüşme esnasında, Patrik Hazretleri, Başrahip Vazgen’e taziyelerini sunarken kendisine A.B.D.’deki görevinde başarılar diledi. Bu vesileyle aynı zamanda A.B.D Doğu Bölgesi Ruhani Önderliği Episkopos Taniel’e da biraderane selamlarını iletti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/