Papa Françesko ile Emeritus Papa, Üçüncü Doz COVID-19 Aşısı Oldu

Papa Françesko ile Emeritus Papa 16. Benedikt’in, büyük olasılıkla Ekim ayında COVID-19 aşısının üçüncü dozunu olduğu bildirildi.

27 Ekim Çarşamba günü Vatikan gazetecilerine gönderilen açıklamada, ‘‘Ekim ayının ikinci yarısında Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Müdürlüğü, 60 yaş üstü ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar gibi savunmasız kişilere öncelik tanıyarak COVID-19’a karşı üçüncü doz aşıyı uygulamaya başladı’’ ifadesi yer aldı. Buna bağlı olarak, üst düzey bir Vatikan yetkilisi, Papa Françesko ile Emeritus Papa 16. Benedikt’in büyük olasılıkla COVID-19 aşısının üçüncü dozunu aldığını bildirdi.

84 yaşındaki Papa Françesko ile 94 yaşındaki Emeritus 16. Benedikt’in sağlık sorunları olduğu biliniyor. Temmuz ayında kolon ameliyatı geçiren Papa Françesko, gençliğinde geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle akciğer dokusunun bir kısmını aldırmıştı. Papa Françesko ile 16. Benedikt, Vatikan’ın Katolik inananlar arasında aşılanmayı teşvik etmek için kampanya başlatmasıyla Ocak ayında COVID-19 aşısının ilk dozunu oldular.

Evsizler ve yoksullar, salgınla mücadele edilmesi amacıyla aşılanmak üzere Vatikan Şehir Devleti’ne kabul edildi. Ağustos ayında Papa Françesko, Kuzey ve Güney Amerika’daki episkoposlarla bir araya gelerek, aşı yaptırmanın ‘bir sevgi eylemi’ olduğunu belirtti. Papa mesajında, ‘‘Tanrı’nın lütfu ve birçok kişinin çabaları sayesinde artık bizleri COVID-19’dan koruyacak aşılarımız var’’ dedi. Papa Françesko ayrıca aşıların iş birliği yoluyla herkese sunulması gerektiğini vurguladı.

Eylül ayında Slovakya’dan dönüşü sırasında konuşan Papa Françesko, aşıların kızamık ve çocuk felci hastalıklarının üstesinden gelinmesine yardımcı olduğunu ve aşılara yönelik şüpheleri şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Papa, bazı kardinallerin de aşı karşıtı olduğunu ve Vatikan’ın böyle şüpheci insanlara yardım etmenin yollarını araştırdığını söyledi.

21 Eylül’de Vatikan Şehir Devleti’ne girmek isteyenlerin tam olarak aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya yakın zamanda hastalıktan kurtulduğunu gösteren bir Covid-19 geçiş kartına sahip olması gerektiğinin talimatı verildi.

Papalar uğruna hayatlarını feda etmeye yeminli olan İsviçreli muhafızların üç üyesi ise, aşı olmayı reddederek Ekim ayı başlarında görevlerinden istifa etti. (CHL)

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