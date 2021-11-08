Orhan Pamuk’a ‘Veba Geceleri’ soruşturması

ATAKAN IRMAK

Yazar Orhan Pamuk kaleme aldığı ‘Veba Geceleri’ isimli kitabında Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve şanlı Türk Bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle ihbar edildi. İzmir Barosuna kayıtlı bir Avukatın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Orhan Pamuk savcılığa ifade verip Atatürk’e ve Türk Bayrağına hakaret etmediğini iddia etti. Savcılık inceleme sonucunda dosyaya takipsizlik verdi ancak bu karara yapılan itiraz sonrası dosya Sulh Ceza Hakimliğinden geri döndü. Hakimlik, kitapta hakaret unsurları bulunduğunu söyleyince savcılık Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

Ünlü yazar Orhan Pamuk’un Veba Geceleri adlı eseri başına dert açtı. Eserde, 100 yıl öncesinin hayali Osmanlı adası Minger’de vebayla mücadele eden insanlar anlatılıyor. Ancak kamuoyunda kitabın bazı kısımlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağına yönelik alaycı ifade ve hakaretlere yer verildiği ileri sürüldü. Kitabın sosyal medyada gündem olması üzerine yazar Orhan Pamuk ve kitabı yayınlayan Yapı Kredi Yayınları kamuoyuna açıklamada bulunarak Atatürk’le ilgili küçük düşürücü ifadelerin yer almadığını, söz konusu karakterin hayali Minger adasında kurtarıcı olarak görüldüğünü belirtmiş ve Pamuk’un “Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri’nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk’e hiçbir saygısızlık yoktur” sözlerine yer verilmişti.

‘KOLAĞASI KAMİL’ KARAKTERİYLE ATATÜRK’E HAKARET

Çıkan tartışmalar üzerine bir İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk’un ‘Veba Geceleri’ isimli kitabında tüm dünyanın saygı beslediği tarihi bir şahsiyete hakarette bulunarak halkı kin ve düşmanlığa sürüklediği anlatıldı. Şikayet dilekçesinin devamında kitapta ‘Kolağası Kamil’ isimli karakterle Atatürk’ten bahsedildiğini ve kitap içerisinde de ‘En sonunda Cumhurbaşkanı olmuş’ ifadeleriyle bunu desteklediğini söyledi.

‘TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALIYOR’

Orhan Pamuk’un Nobel ödülü aldığı dönemde bir İsviçre gazetesine ‘Bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 Milyon Ermeni öldürüldü. Benden başka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi.’ açıklaması yaptığı anlatılan şikayet dilekçesinde Pamuk’un yeni çıkardığı kitabıyla da yine aynı şekilde Türk Milletini hedef aldığı belirtildi.

TÜRK BAYRAĞINI RUM ECZANENİN AMBLEMİNE BENZETTİ

Söz konusu kitapta Atatürk’e hakaret dışında, şanlı Türk Bayrağı için de ‘Rum bir eczanenin amblemini taşıyan komik bir bayrak’ ifadeleriye dalga geçildiği ifade edilen dilekçede Orhan Pamuk’un ‘Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret’, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarını işlediği anlatıldı. Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yayınevinin İstanbul’da bulunmasının tespiti ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

‘AİLEM BENİ KARGA DİYE ÇAĞIRIR’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Orhan Pamuk’u ifade vermek üzere adliyeye davet etti. Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, ‘Ben kitabımda kesinlikle Gazi mustafa Kemal Atatürk’ü ima eden yazılar yazmadım. Öncelikle kitabın karakteri Kolağası Kamil’in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Kuşlara özel merakımdan dolayı kitaplarımda kargayı ele alıyorum. Çünkü ben küçükken zayıf olmam ve süreki olarak ailem tarafından kargo olarak çağrılmamdan dolayı böyle bir ilgim vardır. Türk Bayrağınında Rum eczanenin amblemiyle alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum’ diye konuştu.

SAVCILIK KARARINA İTİRAZ ETTİ

Savcılık olaya dair yaptığı soruşturma sonunda kitap içerisinde Atatürk’e yönelik doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını, karakterin halkı tarafından sevilen birisi olarak anlatıldığını belirterek dosyaya Kovuşturmaya Yer Olmadığına’ kararını vererek takipsizlikle sonuçlandırdı. Şikayetçi avukat Tarcan Tülük savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti.

‘SUÇ İÇERİĞİ VAR YARGILANMALI’

İtirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinde yaptığı incelemede kitap içerisinde bulunan bazı kısımlarda Atatürk’e ve şanlı Türk Bayrağına yönelik hakaret içeriği taşıyabilecek ibarelerin yer aldığını, dosya kapsamında Orhan Pamuk’un bu haliyle yargılanması gerektiğini ifade etti. Toplanan delilleri göz önünde bulunduran hakimlik söz konusu delillerin savcılık tarafından tekrar incelenerek iddianame düzenlemesi gerektiğini ifade ederek şikayetçinin itirazını kabul etti.

Sabah Gazetesi